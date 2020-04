4 aparelhos que você precisa ter para monitorar a saúde sem sair de casa

Você não precisa descuidar da saúde por causa das medidas de isolamento social que restringiram a circulação (e as idas aos consultórios médicos). Você pode continuar checando sua pressão, seu peso e fazendo suas atividades físicas (leia mais aqui). Confira:

1. Oxímetro digital



Você coloca na ponto do dedo e o oxímetro te mostra a quantidade de oxigênio no sangue, a pressão sanguínea e o número de batimentos cardíacos. Tudo num só aparelho. Compre a partir de R$ 148,00.

2. Balança de Controle Corporal



Essa balança digital é portátil, bonita e fácil de usar. Mede o peso até 150 quilos e tem uma função de memória para guardar as pesagens que você fizer para poder acompanhar sua evolução. Ela também liga e desliga para poupar a bateria quando você não estiver usando. Compre a partir de R$ 167,99.

3. Termômetro Digital

Este termômetro parece com todos os outros modelos digitais que você conhece. A diferença é que ele mede a temperatura com precisão em apenas 10 segundos. Nunca mais você vai ter que esperar para saber se está tudo bem com ninguém da sua família, ainda mais em tempos de covid-19. Compre a partir de R$ 69,90.

4. Escova elétrica recarregável

Nós não esquecemos da higiene pessoal e temos certeza de que você sempre quis ter uma dessa. A escova dental elétrica é recarregável, tira mais placa do que a escovação comum e ajuda a prevenir gengivite. Acompanha cabo para você carregar a bateria como se fosse um celular. Compre a partir de R$ 121,73.

Leia mais:

