Seguindo a série sobre covid-19 do Metro Jornal, nesta quinta-feira (23), vamos responder a seguinte pergunta: quais produtos de limpeza devo usar para proteger minha casa do coronavírus?

O Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dos Estados Unidos, recomenda limpar e desinfetar as superfícies frequentemente tocadas, como mesas, maçanetas, interruptores de luz, bancadas, pegas, mesas, telefones, teclados, sanitários, torneiras e pias.

“Se as superfícies estiverem sujas, limpe-as com detergente ou sabão e água antes da desinfecção. Para desinfetar, os desinfetantes domésticos mais comuns funcionarão”.

