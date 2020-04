Morre segundo paciente no hospital de campanha do Anhembi

Morreu o segundo paciente no hospital de campanha do Anhembi, na zona norte da capital paulista, com covid-19. O homem de 72 anos, que deu entrada no local no último domingo, 19, não tinha nenhum tipo de comorbidade, condição que apresenta mais de duas doenças associadas.

Nas últimas 24h, cerca de 20 pacientes tiveram alta do local. As informações são do 1º Jornal, da Band. Assista ao vídeo: