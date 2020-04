A mudança na cor da pele de dois médicos que sobreviveram ao coronavírus em Wuhan

A maneira como o coronavírus atuam em nosso corpo ainda é pouco conhecida. Por isso, é comum que novas descobertas sejam feitas frequentemente.

Como é o caso de dois médicos que ao coronavírus em Wuhan e tiveram uma estranha mudança na cor da pele.

Yi Fan e Hu Weifeng, ambos com 42 anos, foram infectados com Covid-19 enquanto tratavam pacientes no Hospital Central de Wuhan em janeiro.



Segundo a TV estatal da China, CCDC, a mudança de cor da pele está sendo atribuída a um desequilíbrio hormonal que ocorreu quando os fígados dos médicos foram danificados pelo vírus.

Li Shusheng, profissional responsável por tratando os dois profissionais de saúde, explicou que a pele dos dois médicos ficou escura por conta de um tipo de medicamento que eles receberam durante os estágios iniciais do tratamento. Ele acrescentou que um dos efeitos colaterais da droga é o escurecimento da cor da pele.

Yi e Hu trabalharam com o denunciante Li Wenliang, que foi punido por soar o alarme do vírus e depois morreu da doença em 7 de fevereiro.