Como cuidar de alguém que está com coronavírus em casa?

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, explica o que é necessário para cuidar de alguém que está com coronavírus em casa. A agência enfatiza que o cuidador deve seguir as instruções do médico para cuidados e medicamentos.

“Para a maioria das pessoas, os sintomas duram alguns dias e as pessoas se sentem melhor depois de uma semana”, explica. Além disso, o CDC também recomenda certificar-se de que a pessoa doente beba muitos líquidos e descanse.

Outras recomendações para cuidar de alguém que está com coronavírus em casa são:

Ajude-os a fazer compras e considere ter os itens entregues por meio de um serviço de entrega, se possível.

Cuide de seus animais de estimação e limite o contato entre a pessoa doente e seus animais quando possível.

Tenha o número de telefone do médico à mão.

Ligue para o médico se a pessoa continuar ficando mais doente.

Para emergências médicas, ligue para a ambulância e informe que a pessoa tem ou pode ter covid-19.

Pessoas que desenvolvem sinais de alerta de emergência para o COVID-19 devem ligar imediatamente para a emergência.

Os sinais de alerta de emergência incluem:

– Dificuldade em respirar ou falta de ar,

– Dor ou pressão persistente no peito,

– Nova confusão ou incapacidade de acordar,

– Lábios ou rosto azulados.

