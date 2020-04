Americano que manifestava contra a quarentena é morto por coronavírus

John McDaniel, do Condado de Marion, em Ohio, dos Estados Unidos, era um dos manifestantes contra a quarentena e morreu de coronavírus aos 60 anos.

Em 15 de marco, ele criticou o fechamento do governador de Ohio Mike DeWine, com o objetivo de impedir a disseminação de coronavírus, escrevendo no Facebook.

"Se o que estou ouvindo é verdade, DeWine ordenou que todos os bares e restaurantes fossem fechados, eu diga besteira! Ele não tem essa autoridade. Se você está paranoico em ficar doente, não saia. Não deve impedir que nós vivamos nossas vidas. A loucura tem que parar”.

🚨#Ohio man John McDaniel – who railed on social media against @GovMikeDeWine's lockdown order and posted, "I Say Bullshit! (DeWine) doesn't have that authority" – contracted #coronavirus weeks later and now has DIED from #COVID19.#CoronavirusPandemic https://t.co/hqQzA19Igm

— Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) April 20, 2020