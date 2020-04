5 presentes baratos para fazer sua mãe feliz em tempos de grana curta

As medidas de isolamento social por causa da covid-19 diminuíram o ritmo da economia. A grana anda curta para muita gente, mas não é motivo para você não presentear sua mãe no dia dela. Para te ajudar, indicamos cinco presentes bacanas – e, principalmente, em conta – para você não deixar a comemoração e a felicidade dela passar em branco. Confira:

1. Copo viagem



Tudo bem que ninguém está viajando muito esses dias, mas quando a vida voltar ao normal todo mundo vai saber que foi presente do dia das mães. Feito em material resistente a queda. Compre a partir de R$ 45,90.

2. Travesseiro Nasa



Qual foi a última vez que sua mãe trocou o travesseiro dela? E que tal dar um novo e ainda por cima espacial? Este modelo foi feito em espuma especial, chamada "fibrasca", a mesma usada pelos astronautas da Nasa no espaço e absorve o peso do corpo sem interromper a circulação sanguínea. Tão legal que seu pai também vai querer um para ele (ops, você já tem um presente para o dia dos pais!). Compre a partir de R$ 36,90.

3. Bateria portátil para celular



Sua mãe vive passando aperto quando sai de casa (a quarentena vai acabar um dia, acredite!) e fica sem bateria no celular? Você precisa dar de presente para ela um powerbank que é exatamente uma bateria portátil recarregável compatível com praticamente todos os aparelhos. Ela nunca mais vai ficar sem contato. Compre a partir de R$ 75,50.

4. Creme hidratante para mãos



Lava as mãos com sabonete, passa álcool gel, lava a mãos novamente dessa vez com detergente, passa mais álcool gel… Haja mão para resistir a tanta abrasividade. O covid-19 vai embora, mas a maciez das mãos da sua mãe também. Ajude-a a cuidar de suas mãos com nossa indicação de creme hidratante. Compre a partir de R$ 50,00.

5. Minha História, de Michelle Obama



Sua mãe gosta de ler? Então que tal presentea-la com um livro para ela ter um momento de relaxamento só dela? O livro "Minha história", de Michelle Obama, ex-primeira dama dos Estados Unidos, está entre os mais vendidos do mundo e traz um relato inspirador sobre a força das mulheres. Nas versões e-book e impresso. Compre a partir de R$ 35,22.