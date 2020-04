Vídeo que circula na rede mostra caixões sendo enterrados em vala comum em Manaus

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra duas escavadeira enterrando vários caixões em uma vala comum (trincheira) em Manaus, vítimas de coronavírus.

Segundo o Portal da Band, em nota a prefeitura de Manaus diz que devido ao grande aumento no número de sepultamentos realizados no cemitério público Nossa Senhora Aparecida, localizado no bairro Tarumã, zona Oeste, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) adotou o "sistema de trincheiras'.

Veja o vídeo: