Hospitais de Parelheiros, Cidade Tiradentes e Itaquera têm todas UTI's ocupadas

Três hospitais da periferia de São Paulo estão com todos os leitos de terapia intensiva ocupados: Parelheiros, Cidade Tiradentes e Itaquera.

Em Parelheiros, no extremo da zona sul da capital, a prefeitura promete abrir mais 30 vagas nos próximos dias.

A taxa no Hospital das Clínicas, vinculado à Faculdade de Medicina da USP, já ultrapassou 90%. No Emílio Ribas, referência em infectologia, toda a UTI está ocupada por pacientes com covid-19.

Na média de todo o Estado, a ocupação de leitos de terapia intensiva está na casa dos 60%, segundo a Secretaria de Saúde.