Dia das Mães: sugestões de presentes para turbinar o treino da sua mãe

O dia das Mães de 2020 vai ser diferente para todos os brasileiros. Com a maioria das lojas fechadas, o comércio eletrônico será a melhor opção. Então, que tal aproveitar a data e fazer as suas compras com antecedência – ao contrário do que deve ter acontecido em praticamente todos os anos anteriores? Quando a quarentena passar, sua mãe vai estar ávida por atividades físicas ao ar livre. Dê seu incentivo e ajude a turbinar o treino dela. Confira nossas indicações:

1. Jaqueta corta-vento





Essa jaqueta feminina tem várias estampas, uma mais bonita que a outra, e é feita de material resistente e impermeável. Com a chegada do inverno vai ser perfeita para diminuir os efeitos do frio com seu corta vento. Compre a partir de R$ 199,90.

2. Tênis Adidas Branco







Esse tênis é tão bonito e confortável que sua mãe vai querer usá-lo o tempo todo. Feito em couro branco é perfeito para atividades físicas ou para aquela festa de aniversário ou ainda compromissos mais informais. Compre a partir de R$ 199,90.

Meia antiderrapante





Essa sua mãe nem vai precisar esperar a quarentena acabar. A meia antiderrapante é perfeita para atividades de yoga e pilates, que ela pode fazer em casa mesmo, e que se ela nunca fez vai ser um incentivo para aprender. Além disso, também é ótima para ficar em casa e evitar acidentes e escorregões nas brincadeiras com as crianças, por exemplo. Compre a partir de R$ 29,90.

Fone de ouvido sem fio





Quando você pensa em fone de ouvido sem fio para o celular (ou outros aparelhos) pensa logo em produtos muito caros, não é mesmo? Nem sempre é assim: nossa indicação tem acabamento de alta qualidade, bateria que dura 4 horas de uso sem nova recarga e até controle de voz. Também dá para ouvir música e atender ao telefone sem tocar nele. Mais um produto que sua mãe vai querer usar o tempo todo. Compre a partir de R$ 136,80.

Smart Watch





Mais um produto para deixar sua mãe conectada e ao mesmo tempo cuidar da saúde dela. Nele é possível ver todas as atividades físicas, desde as mais simples como subir escada até a quilometragem feita de bike, e ainda controlar os batimentos cardíacos. Compatível com android e IOS. Compre a partir de R$ 600,00.