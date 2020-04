Skincare: produtos econômicos para dar um up na sua rotina de beleza

O tratamento de pele diário, ou skincare, é uma maneira eficiente de manter o rosto hidratado e com aspecto saudável. Além disso, para algumas pessoas, é também um momento de autocuidado e amor. Só que nem sempre é simples manter a rotina em dia, já que muitos produtos podem ser um pouco caros. Confira nossas indicações:

1. Água Micelar



A água micelar bifásica promove a limpeza por meio das partículas de micelas, que absorvem e eliminam as impurezas do rosto, olhos e lábios. Compre a partir de R$ 35,90.

2. Lenços de Limpeza

Os lenços para remover a maquiagem não exige enxágue e não deixa a pele oleosa. Compre a partir de R$ 8,55.

3. Demaquilante Bifásico



O demaquilante é ideal para tirar maquiagem a prova de água. Compre a partir de R$ 33,65.

4. Bruma Hidratante

Perfeito para pré tratamento, a Bruma hidratante tem ação antioxidante e revitalizante. Compre a partir de R$ 76,00.

5. Gel Esfoliante Facial

O produto promove a renovação celular e remove os resíduos da pele. Compre a partir de R$ 17,65.

6. Máscara Facial

Indicada para limpeza profunda e antipoluição de peles oleosas. O produto conta com carvão ativado vegetal. Compre a partir de R$ 14,83.

7. Sabonete Barra



O sabonete foi desenvolvido especialmente para peles acneicas ou com tendência a acne. Auxilia na desobstrução dos poros promovendo uma suave esfoliação. Compre a partir de R$ 55,00.

8. Máscara de carvão



O produto é ideal para limpeza e purificação de nariz. Ele conta com fibra de carbono preto. Compre a partir de R$ 31,90.

9. Máscara Secativa

Desenvolvida com princípios ativos eficazes no tratamento de peles acneicas ou com tendência a acne, a máscara oferece um efeito sinérgico dermopurificante, cicatrizante e anti-inflamatório. Compre a partir de R$ 59,90.