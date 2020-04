Limpeza de casa: os melhores produtos e os locais de alto contato

Além do álcool 70%, em gel ou líquido, ainda difícil de achar, água sanitária e mesmo água e sabão são grandes aliados para deixar cada canto da casa limpo e livre do vírus. O Metro Jornal consultou o infectologista Jamal Suleiman e o presidente da empresa Limpeza com Zelo, Renato Ticoulat, para elaborar essas dicas abaixo. Preste atenção também aos locais de contato frequente que precisam ser limpos todos os dias, pois sempre são tocados.

PRODUTOS QUE PODEM SER USADOS

Álcool 70% (gel ou líquido)

Pias, armários, portas da geladeira, forno e forno de micro-ondas, maçanetas, interruptores

Água sanitária

Na proporção de uma medida de água sanitária para oito de água, o uso mais indicado é em pisos e superfícies dos banheiros

Água com sabão ou detergente

Louças, pia e todos os produtos que chegam do supermercado

LOCAIS DE ALTO CONTATO

Limpar todos os dias:

• Puxadores de gaveta;

• Interruptor de luz;

• Puxador de geladeira;

• Maçanetas de portas e armários;

• Puxador do box do banheiro;

• Botão da descarga;

• Cabos de vassoura, rodo e pá;

• Corda dos varais de teto;

• Puxadores de janelas e sacadas;

• Grade da sacada, onde apoia as mãos;

• Barra da porta do forno convencional e de micro-ondas;

• Botões do fogão.

Para o piso de madeira:

Uma solução de água sanitária diluída em água pode ser usada nesse caso. Atenção ao comprar o produto e verificar o rótulo: o recomendado é que a concentração de princípio de cloro ativo seja de 2% a 2,5%.

Para computadores, celulares, TVs e controle remoto:

O mais recomendado nesse caso é o álcool isopropílico 70%, pois, além de matar os contaminantes, possui uma concentração menor de água e, por isso, não oxida componentes eletrônicos.

Atenção! Celulares precisam ser limpos toda vez que saírem de casa

Fontes: Renato Ticoulat, presidente da Limpeza com Zelo, e Jamal Suleiman, infectologista