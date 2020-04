Uma das dúvidas comuns entre os brasileiros é se o clima quente vai parar o surto de coronavírus. O Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dos Estados Unidos, explica que ainda não há evidência cientifica que comprova que o clima e a temperatura afetam a propagação do covid-19.

“Alguns outros vírus, como os que causam o resfriado e a gripe comuns, se espalham mais durante os meses de clima frio, mas isso não significa que é impossível ficar doente com esses vírus durante outros meses”, explica o CDC.

A organização finaliza restando que “há muito mais para aprender sobre a transmissibilidade, a gravidade e outros recursos associados ao COVID-19 e às investigações em andamento”.

