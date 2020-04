Belo Horizonte obriga uso de máscaras a partir de quarta

A Prefeitura de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, publicou nesta sexta-feira (17) um decreto em que torna obrigatório o uso de máscaras nas ruas da cidade. A medida entra em vigor a partir de quarta-feira (22) por tempo indeterminado e é válida para todo o espaço público, transporte coletivo e para o comércio.

Os estabelecimentos comerciais na capital vão ter que afixar cartazes informativos sobre a forma correta de utilizar a máscara e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro do local. O descumprimento dessa medida acarretará no recolhimento e suspensão do alvará de funcionamento do espaço.

Veja também:

Fraudadores criam perfis falsos do Procon-SP

Doria lamenta saída de Mandetta e deseja sorte para novo ministro

A fiscalização ficará por conta dos próprios comerciantes. Na cidade de São Paulo, epicentro da doença no país, o uso de máscaras ainda não é obrigatório, mas foi recomendado pela prefeitura em decreto publicado na quinta (16).

Em Minas Gerais, são 33 mortes relacionadas ao coronavírus em Minas Gerais, sendo 20% de pessoas que não apresentavam nenhuma doença preexistente. O estado tem 958 casos da covid-19 confirmados, segundo o balanço atualizado nessa quinta-feira pela Secretaria da Saúde.