Qual é o risco de criança pegar coronavírus?

O Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dos Estados Unidos, explica qual o risco de criança pegar coronavírus.

A instituição explica, em seu site, que com base nas evidências disponíveis, as crianças não parecem estar em maior risco de covid-19 do que os adultos.

“Enquanto algumas crianças e bebês estão doentes com covid-19, os adultos compõem a maioria dos casos conhecidos até o momento”, enfatiza.

