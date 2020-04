O lado mais cruel do coronavírus: 17 corpos são encontrados em um lar de idosos em Nova Jersey

Nesta quinta-feira (16) foram encontrados 17 corpos em um lar de idosos em Nova Jersey, Estados Unidos, e todos mortos pelo coronavírus.

Segundo informações da People, a polícia recebeu uma ligação anônima, alertando para a presença de um corpo no galpão do complexo, o Andover Rehabilitation and Grant Center, o maior lar de idosos licenciado do estado.

Quando eles chegaram ao local, não havia um corpo no galpão. Em vez disso, os funcionários da casa levaram os policiais ao necrotério da instalação, onde 17 corpos foram empilhados em um espaço destinado a apenas quatro.

"Eles ficaram impressionados com o número de pessoas ", disse Eric C. Danielson, chefe de polícia de Andover, ao New York Times.

O lar de idosos com 700 leitos foi devastado pelo coronavírus. Os 17 corpos encontrados foram algumas das 68 pessoas que morreram nas últimas semanas, duas das quais eram enfermeiras.

Dessas 68 mortes, 26 tiveram resultado positivo. Atualmente, existem 76 outras pessoas infectadas com o covid-19, incluindo 41 funcionários, um dos quais é administrador, informou o Times.

