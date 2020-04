Isolamento mínimo para conter coronavírus no país é de 40%, diz pesquisa

Um grupo de pesquisadores de algumas das principais instituições de ensino e pesquisa do país aponta que o isolamento social mínimo ideal para conter a pandemia de covid-19 no Brasil é de 40%. A informação é da colunista Mônica Bergamo.

Professores da USP (Universidade de São Paulo), da Universidade de Brasília, do Instituto Butantan e da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) cruzaram dados de mobilidade das pessoas nas últimas semanas, com a velocidade de transmissão do novo coronavírus.

A maioria dos estados brasileiros já está mantendo um índice de isolamento maior do que esse. Em São Paulo, a taxa era de 53% na terça-feira (14). No Rio de Janeiro, de 54%.

Nas classes A e B, o isolamento chega a até 70% e, nas D e E, a 40%.