Emílio Ribas é primeiro hospital de SP com leitos de UTI lotados

O Hospital Emílio Ribas, referência no combate ao coronavírus, está com 100% dos leitos de UTI ocupados. O local no centro de São Paulo passou a receber pacientes que se tornam para casos graves nos hospitais de campanha do Pacaembu e do Anhembi.

O médico Ralcyon Teixeira, infectologista do Emílio Ribas, falou em entrevista à Rádio Bandeirantes que há uma fila de espera para internações nas unidades de tratamento intensivo que chega a 30 pedidos por dia de transferência de outros hospitais.

O Emílio Ribas trabalha para abrir mais 20 leitos de UTI nas próximas duas semanas, o que vai quase dobrar a capacidade de atendimento. A unidade foi a primeira a alcançar taxa de 100% de ocupação dos leitos de UTI em São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, outros cinco hospitais já operam com ocupação de 70%.