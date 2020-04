5 streamings de músicas para assinar (e só pagar depois da quarentena)

Amazon Music, Deezer, Spotify… Se essas palavras não são familiares, está na hora de você conhecer. Essas são plataformas de músicas por streaming que funcionam do mesmo jeito da Netflix (e essa você deve conhecer!). Alguns deles têm mais de 50 milhões de músicas no acervo e todos podem ser usados no seu celular, tablet ou computador, bastando apenas baixar o aplicativo – gratuitamente ou com assinaturas que lhe proporcionam muitas vantagens. Como as medidas de isolamento social, que deram mais tempo às pessoas em casa, algumas das plataformas lançaram promoções do tipo "experimente grátis". Fizemos uma seleção dos principais serviços disponíveis no mercado para você conhecer durante a quarentena. Confira:

1. Amazon Music Unlimited

Com um catálogo de mais de 50 milhões de músicas, além de centenas de playlists e estações selecionadas, o Amazon Music Unlimited permite ouvir as músicas sem anúncios e fazer download para ouvi-las offline. No plano individual você pode ouvir qualquer música em todos os seus dispositivos compatíveis (celular, tablet, PC / Mac). Outra vantagem é que o sistema é compatível com a Alexa e você por voz para ela tocar a música que quiser. No período de 16/04 até 11/05 o sistema está em promoção para a assinatura premium com os 3 primeiros meses de graça. Assine a partir de R$ 16,90.

2. Deezer Premium

O Deezer Premium tem mais de 56 milhões de músicas que pode podem ser baixadas e executadas em todos os seus dispositivos, o tempo todo, mesmo sem WiFi ou 4G. O serviço também está com os 3 primeiros meses gratuitos e se você não gostar pode cancelar sem cobrança. Assine a partir de R$ 16,90.

3. Spotify Premium

O queridinho da meninada não é o que tem o maior acervo (são "apenas" 35 milhões de músicas), nem o melhor preço ou ainda o maior período de teste grátis. Ainda assim, é um dos serviços mais baixados. Na versão premium somente o primeiro mês é grátis, mas você também pode cancelar sem custo. Assine a partir de R$ 16,90.

4. YouTube Music Premium

O YouTube Music Premium tenta seguir os passos do sucesso do irmão mais velho de compartilhamento de vídeos. Como seus similares, com a assinatura dá para ouvir música sem anúncios, em modo off-line e com a tela bloqueada, mas apenas o primeiro mês é gratuito. No acervo estão mais de 40 milhões de músicas. Assine a partir de R$ 16,90.

5. Google Play Music

Apesar de ter mais de 40 milhões de músicas no acervo e já vir instalado em todos os dispositivos, o Google Play Music ainda não alcançou o mesmo sucesso do buscador homônimo (quem não pesquisa no Google não vive nesse planeta, não é mesmo?). O serviço funciona como todos os demais streamings de música. Com a assinatura não há anúncios e dá para ouvir offline, mas apenas o primeiro mês é grátis. Assine por R$ 16,90.