A série sobre covid-19 do Metro Jornal responde, nesta quarta-feira (15), outra dúvida comum entre a população: após ser infectado, o corpo cria imunidade ao coronavírus?

Li QinGyuan, diretor de prevenção e tratamento de pneumonia no China Japan Friendship Hospital em Pequim, explica que as pessoas que foram infectadas com covid-19 desenvolvem um anticorpo protetor. No entanto, ainda não está claro quanto tempo dura a proteção.

"No entanto, em certos indivíduos, o anticorpo não pode durar tanto tempo", disse Li ao USAToday. "Para muitos pacientes que foram curados, há uma probabilidade de recaída".

Pacientes curados testam positivo novamente

Na Coreia do Sul, por exemplo, mais de 90 pacientes que supostamente tinha se recuperado do coronavírus testaram positivo novamente.

Jeong Eun-kyeong, diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (KCDC), disse em entrevista coletiva que o vírus poderia ter sido "reativado" em vez de os pacientes serem reinfectados.

