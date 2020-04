Bem vindo ao futuro: 5 dispositivos para você tornar sua casa tão "smart" quanto seu celular (e com desconto)

Que tal aproveitar esse tempo de quarentena e tomar sua casa "smart" como nos filmes de Sci-Fi (ficção científica) que a gente via quando era criança? Foi apenas em 2019 que os dispositivos de smart home device da Amazon começaram a falar português. Eles não realizam nenhuma tarefa essencial da vida doméstica, mas servem de um agregador de pequenas funções que vão tornar a rotina muito mais divertida – com o assistente de voz Alexa é possível solicitar um Uber, pedir uma pizza, pedir músicas, ouvir notícias, ligar para amigos e familiares e controlar dispositivos compatíveis de casa inteligente com sua voz. Confira nossos indicações de dispositivos:

1. Echo Dot (3ª Geração) – Smart Speaker com Alexa





O dispositivo mais compacto dos smart home device faz tudo o que falamos e ainda é super discreto. Em promoção até o dia 17/04, na Semana Echo e Casa inteligente da Amazon, compre a partir de R$ 279,00 com entrega grátis.

2. Echo Show 5 – Smart Speaker com tela de 5,5″ e Alexa





Essa é a versão compacta com tela sensível ao toque. Além dos recursos de voz, você pode usar como um tablet e ver as informações que solicitar. Um luxo. Em promoção até o dia 17/04, na Semana Echo e Casa inteligente da Amazon, compre a partir de R$ 499,00 com entrega grátis.

3. Smart Lâmpada Wi-Fi – Compatível com Alexa





Você coloca a lâmpada no seu lustre, conecta na internet WI-FI de casa e, além de pedir para a Alexa acender assim que entrar em casa, também pode controlar pelo celular e acender a casa toda, se quiser, mesmo que não tenha ninguém. Em promoção até o dia 17/04, na Semana Echo e Casa inteligente da Amazon, compre a partir de R$ 76,90 com entrega grátis.

4. Smart Controle Universal – Compatível com Alexa e Google Assistente





Com ele você pode concentrar todos os controles remotos em um único dispositivo: o seu celular (basta baixar o app). Pode criar regras e cenas para deixar sua casa ainda mais inteligente e aceita comando de voz através da Alexa ou Google Assistente. Em promoção até o dia 17/04, na Semana Echo e Casa inteligente da Amazon, compre a partir de R$ 119,90 com entrega grátis.

5. Smart Plug – Compatível com Alexa



– "Alexa, liga a cafeteira!" Fala a verdade que não é bacana você dizer uma palavra e o café ficar pronto? É como ter um gênio da lâmpada em casa. O plug também liga ou desliga qualquer eletrodomésticos através do celular protege seus dispositivos de sobrecarga. Em promoção até o dia 17/04, na Semana Echo e Casa inteligente da Amazon, compre a partir de R$ 76,90 com entrega grátis.

