Estação de higienização em Osasco dá 'banho' contra covid-19

A cidade de Osasco, na Grande São Paulo, inaugurou uma estação de higienização contra a covid-19. O espaço foi instalado na saída da estação de trem do município, com plataformas das linhas 8–Diamante e 9–Esmeralda, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Quando as pessoas passam pelo local, levam uma borrifada de um composto formado por um extrato vegetal, acrescido de hipoclorito de sódio numa diluição bem baixa com água. Nas laterais das tendas há informações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), seguindo as especificações da OMS (Organização Mundial da Saúde).

A estação, porém, não teve grande aprovação da população, pois acaba umedecendo o corpo e as roupas de quem passa pelo local. O repórter Maicon Mendes, em reportagem ao 1º Jornal, da Band, esteve no local e mostrou o espaço e algumas reações do público – alguns passaram correndo, outros fugiram pelas laterais. Assista ao vídeo: