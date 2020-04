5 utensílios de cozinha que vão salvar sua vida durante a quarentena

Isolamento social da família por causa do covid-19 significa muito mais tempo em casa. Mais tempo em casa significa mais tempo na cozinha preparando as refeições e lanches de toda família. Mesmo que na sua casa, esse trabalho seja por revezamento entre os adultos, não é fácil. Confira 5 produtos que vão te ajudar nessa tarefa diária. Confira:

1. Grill e Sanduicheira



Não se trata apenas de uma sanduicheira tradicional, mas também de um grill para carnes leves que você pode usar para fazer um prato rápido para uma ou duas pessoas sem precisar ligar o fogão (colocar a frigideira, acender o fogo, usa óleo). Compre a partir de R$ 64,90.

2. Máquina de Café Expresso



Fala a verdade: você sempre quis ter uma dessas em casa. Um café expresso legítimo em segundos e com dezenas opções de sabores nas cápsulas (que estão cada vez mais baratas devido à popularização das cafeteiras). Aproveite e tenha esse mimo para você mesmo. Compre a partir de R$ 299,00.

3. Lava-louças eletrônica



Esse é para você que não aguenta mais fazer esse trabalho sem fim. Você acaba de lavar as louças da cozinha e cinco minutos depois tem mais louça para lavar. Se este é o seu caso, invista numa lava-louça eletrônica. Tem ciclo pesado para panelas e outras vasilhas mais difíceis. Compre a partir de R$ 1.566,88.

4. Liquidificador Individual





A gente sabe que praticamente todo mundo tem liquidificador em casa. Mas sejamos sinceros: dá mais trabalho limpar do que usar e, às vezes, dá também uma preguiça danada de usar (só vale a pena quando é para muita gente". Então se for só para você, naquele lanchinho fora de hora, que tal ter um que é individual e super fácil de lavar? Compre a partir de R$ 109,90.

5. Pipoqueira Elétrica



Para você que já se cansou da pipoca de microondas, indicamos a pipoqueira elétrica que fez pipoca como no tempo dos nossos avós. Basta colocar o milho, esperar uns minutos e pronto. A pipoca cai direto no pote. Vai virar uma atração para as crianças. O perigo é você não parar mais de usá-la. Compre a partir de R$ 119,00.

