5 produtos chiques (e modernos) que vão valorizar seu banheiro

O banheiro é um dos cômodos da casa que, muitas vezes, é deixado de lado quando o assunto é decoração. Contudo, para que a casa fique em harmonia, é interessante decorar também o banheiro e não é necessário gastar muito para isso. Ainda mais com as família toda dentro de casa neste período de quarentena por causa do covid-19. Confira nossa lista de indicações:

1. Cortina

A cortina de chuveiro, além de proporcionar mais higiene e limpeza para o banheiro, dará a impressão de que ele é maior. Compre a partir de R$ 49,56.

2. Papel de parede

Para dar um toque mais moderno, é possível investir em um papel de parede (também chamados de adevisos) para banheiro. Compre a partir de R$ 49,29.

3. Quadro



Outra maneira de proporcionar um toque mais elegante e alegre, é colocando um quadro que tenha harmonia com as cores do seu banheiro ou seja divertido (que tal um de super-herói?). Compre a partir de R$ 14,90.

4. Prateleira

Economize espaço e ainda decore seu banheiro com uma prateleira moderna e que que vai ficar um charme no seu banheiro. Ela é elegante e combina com diversos tipos de decoração. Compre a partir de R$ 644,62.

5. Tapete



O tapete com textura diferente está em alta. Use um colorido ou com uma cor que fique harmônica com a paleta do seu banheiro. Compre a partir de R$ 40,10.