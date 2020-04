Devo usar luvas ao ir no supermercado? Infectologista responde

Ficar em casa é a principal recomendação durante a pandemia do novo coronavírus, mas quem realmente precisa sair de casa pode tomar algumas precauções. Em entrevista à rádio BandNews FM, o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e atual coordenador cientifico da entidade falou sobre a atenção ao comprar alimentos em supermercados.

Segundo Sérgio Cimerman, as luvas não são necessárias, pois podem ser contaminadas no trajeto até a loja. A recomendação é comprar o que for necessário, evitar o contato das mãos com o rosto, e higienizar assim que sair do mercado.

Ao chegar em casa, a limpeza das embalagens deve ser realizada com água e sabão para enlatados, por exemplo, pois o coronavírus pode ficar ativo em superfícies. A higienização de frutas, verduras e legumes também é fundamental.

Na hora do consumo, outra dica é não compartilhar alimentos e utensílios domésticos, mesmo entre os familiares, já que a saliva pode transmitir o vírus. Desde a semana passada, o Ministério da Saúde passou a indicar o uso da máscara, inclusive por pessoas que não apresentem os sintomas da Covid-19.

O infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Álvaro Furtado da Costa alertou que é preciso ter cuidado com esse item também. A máscara caseira, feita de pano, precisa ser lavada e colocada com cuidado, para evitar o contato do lado externo com a boca, nariz ou os olhos.