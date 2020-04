Os melhores acessórios para fazer atividade física em casa (com a família toda!)

Mais de um mês de quarentena e isolamento social por causa da pandemia de covid-19 não fazem mal apenas para a cabeça. O corpo também padece, principalmente, o das crianças e dos idosos que costumam ser os que mais ficam quietinhos em casa (para proteção deles mesmos). Selecionamos para você alguns acessórios para fazer atividade física com toda a família dentro de casa, mesmo que você tenha pouco espaço. Confira:

1. Disco de Equilíbrio

Ele foi feito originalmente para os adultos, mas você pode incluir as crianças, até a mais novinhas numa brincadeira de equilíbrio. Cabe em qualquer lugar e você vai poder carregá-lo para onde for, até ao ar livre, depois que a pandemia passar. Compre a partir de R$ 84,90.

2. Tapete de Yoga e Pilates



Mesmo que você nunca tenha feito nada de yoga ou pilates essa é uma boa hora para começar. O melhor é que no youtube existem uma infidade de aulas para todos os níveis e você pode incluir as crianças e o idosos nessa atividade família. Pensando bem, é melhor você encomendar mais de um tapete. Compre a partir de R$ 54,90.

3. Cama elástica



Fala a verdade: na maioria das festas infantis é uma atividades mais concorridas pelas crianças. Que tal ter uma em casa que cabe no quarto do seu filho? Mesmo que o espaço seja apertado, você só precisa de um metro e meio de largura. Os pequenos vão se divertir até cansar. Compre a partir de R$ 490,00.

4. Mesa de futebol e times de botão

Essa é para os pais jogarem com as crianças. Afinal, quem nunca jogou futebol de botão na infância. É a oportunidade de passar a tradição adiante. Indicamos a mesa e um conjunto de quatro times, mas você pode escolher seu time do coração para jogar também. Compre a mesa a partir de R$ 133,44 e o conjunto com quatro times a partir de R$ 19,90.

5. Piscina Inflável de Bolinhas



Para os pequenos, você pode presenteá-los com a sua própria piscina de bolinhas. Assim eles não vão ficar com saudade dos playgrounds e ainda vão ter uma atividade física para fazer. Compre a partir R$ 99,90.