Twenty One Pilots lança música inédita sobre quarentena

O período de isolamento social por prevenção ao coronavírus tem se provado um verdadeiro combustível à criatividade dos artistas. Além de lives periódicas nas redes sociais, muitos músicos têm produzido e lançado novas canções inspiradas pela quarentena.

A dupla Twenty One Pilots não ficou para trás. O mais novo lançamento do TØP relaciona os sentimentos de incerteza e medo relacionados à pandemia com as complicações de um relacionamento amoroso.

"Pânico no cérebro, o mundo ficou louco, as coisas estão ficando pesadas", dizem os primeiros versos do refrão. "Não consigo não pensar que não me sinto assim desde que te pedi em namoro".

Parte da arrecadação do novo single, chamado "Level of Concern" (nível de preocupação, em tradução livre), além de uma fração do lucro com os produtos oficiais da banda, irão para uma entidade de apoio financeiro a trabalhadores que atuam em apresentações ao vivo – equipes de "backstage" que, com o cancelamento de quase todas as apresentações musicais, têm sido fortemente impactadas pela crise do coronavírus.

Confira a canção a seguir: