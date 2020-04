65% dos leitos de UTI para covid-19 já estão ocupados em São Paulo

O sistema de saúde da cidade de São Paulo já começa a ficar pressionado. Dos 321 leitos de UTI separados em hospitais para tratar exclusivamente de pacientes com covid-19, 210 já estão ocupados.

As informações são da colunista da Rádio BandNews FM Mônica Bergamo. A Prefeitura deve inaugurar novos leitos em hospitais de campanha e em outras instituições que serão entregues nas próximas semanas.

Os casos de coronavírus já se espalharam por toda a cidade de São Paulo. O único distrito que ainda não registrou ocorrência é o de Marsilac, no extremo sul da capital paulista.

As infecções ainda se concentram nos bairros centrais e de maior renda: 258 no Morumbi, 209 no Itaim Bibi, 172 na Vila Mariana e 166 no Itaim Paulista. Na zona norte, o maior número de casos foi registrado em Santana (75); na zona leste, em Itaquera (53); na zona sul, em Vila Andrade (125), e Santo Amaro (66); e no centro, na Bela Vista (88).