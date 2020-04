Governo começa a pagar auxílio emergencial nesta quinta-feira

A primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 voltado aos trabalhadores informais começa a ser paga nesta quinta-feira (9) e vai até dia 14.

Até o momento, mais de 26 milhões de brasileiros fizeram o cadastro pelo site ou aplicativo da Caixa.

O benefício será pago em três parcelas. A segunda será disponibilizada entre 27 e 30 de abril e a terceira entre 26 e 29 de maio.

Quem está inscrito no Cadastro Único ou recebe o Bolsa Família não precisa fazer a inscrição.

Muita gente, no entanto, ainda não conseguiu concluir o processo por causa do alto número de acessos simultâneos à página da Caixa ou por erro no CPF; isso sem contar os golpes.

O banco informou ter registrado mais de 217 milhões de acessos ao site, 22 milhões de downloads de aplicativos e 3,3 milhões de ligações para 111.