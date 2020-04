Covid-19: São Paulo registra 68 mortes em apenas um dia

O estado de São Paulo bateu mais um recorde na crise da covid-19. De ontem (8) para hoje (9), o estado contabilizou 68 mortes por coronavírus, maior número registrado em apenas um dia desde o início da pandemia no Brasil. Com isso, o estado já soma 496 mortes por coronavírus.

São 7.480 casos confirmados da doença no estado. A covid-19 foi identificada em 141 cidades paulistas, sendo que, em 55 delas, houve pelo menos uma morte. Os casos, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, estão concentrados, em sua maioria (82,2%), em pacientes com 60 anos ou mais.



Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, o hospital de campanha do Pacaembu, inaugurado na última segunda-feira, tem 33 leitos ocupados até o momento. Desse total, 31 estão internados em situação de baixa complexidade, enquanto dois estão na sala de estabilização, equipada com recursos para tratamento de pacientes em situação mais grave. Três pacientes já tiveram alta e dois foram transferidos para hospitais após agravamento clínico.

O hospital de campanha funciona de portas fechadas, ou seja, suas vagas são controladas pela Secretaria Municipal de Saúde e os pacientes chegam ali transferidos de outras unidades. São encaminhados para esses locais os pacientes em situação de baixa complexidade.