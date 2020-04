5 consoles retrôs (e baratos!) para adultos jogarem como crianças

Se as crianças e adolescentes de hoje em dia só conhecem as últimas versões de consoles como Xbox, PlayStation e Nintendo Swift, com jogos em alta definição que mais parecem filmes, os pais certamente se lembram que a febre do videogame começou lá atrás, com consoles como Super Nintendo, Mega Drive ou, mais antigos ainda, Atari. Selecionamos 5 consoles para adultos mostrarem aos filhos e sobrinhos como era jogar em 8 bits. Esses consoles retrôs continuam divertidos e, o melhor, são muito mais baratos. Confira:

Mega Drive

Quem não teve um Mega Drive não foi adolescente nos anos 90. O console vem com 1.311 jogos incluídos, cartão SD e joystick. O destaque aqui é o jogo original do Sonic que as crianças vão lembrar do recente filme do personagem. Compre a partir de R$ 319,00.

Master System

"Você tem que achar o padrão e atacar antes". É assim que o atrapalhado personagem do ator Adam Sandler, no filme 'Pixels', tenta explicar como vencer nos jogos dos anos 80. Essa é uma boa dica para você dar às crianças quando for jogar no Master System. Ele vem com uma super coletânea de 132 jogos que incluem Sonic, Mario Bros e as três primeiras edições do Mortal Kombat. Compre a partir de R$ 209,00.

Super Nintendo



Também conhecido como Super Nes, é mais um console que é a réplica miniatura do original. O jogos mais famosos são Super Mário, Donkey Kong, Legends of Zelda e Top Gear. Acompanha controle em tamanho grande. Compre a partir de R$ 459,99.

Atari

O ancestral dos consoles de videogame que teve a marca eternizado no primeiro filme de Blade Runner e também na memória de quem foi criança nos fins dos anos 70 (bem, alguns de nós fomos). Vem com 120 jogos na memória e dois joysticks que são pura nostalgia. Compre a partir de R$ 644,80.

Play Station Classic



Uma recriação em miniatura do icônico console PlayStation, pré-carregado com 20 jogos favoritos dos fãs, juntamente com dois controles com fio para confrontos multijogador locais e um cartão de memória virtual para salvamentos vitais do jogo. Compre a partir de Compre a partir de R$ 399,00.

Leia mais:

5 e-books infantis para fazer download e ler já para as crianças