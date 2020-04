A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsável por promover a saúde e o desenvolvimento social, explica uma das dúvidas comuns entre a população que é: o que devo fazer quando tenho sintomas de coronavírus?

A primeira coisa enfatizada pela instituição é que em 80% dos casos os sintomas são leves e semelhantes a uma gripe.

“Nestes casos, o essencial, segundo a Organização Mundial da Saúde, é evitar sair de casa”. Além disso, a Fiocruz também lembra que o Ministério da Saúde recomenda ficar em repouso e tomar bastante água.

“Se precisar sair, deve-se evitar circular em lugares fechados, com muitas pessoas e com pouca ventilação. Além disso, é preciso entender que ir ao trabalho ou à escola com sintomas de gripe implica expor potencialmente outras pessoas à doença”.

A organização ainda enfatiza que ao espirrar “deve-se colocar o antebraço ou um lenço na frente do nariz e boca; utilize lenço descartável para higiene nasal; não compartilhe talheres, copos, toalhas e demais objetos pessoais; e mantenha uma distância mínima de um metro de qualquer pessoa”.

Em casos graves, como os que conta com dificuldade de respirar, é recomendado ir ao hospital.

