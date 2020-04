Não tem conta no banco? Saiba como receber auxílio emergencial mesmo assim

Os brasileiros sem conta em banco que tiverem direito à ajuda em dinheiro do governo federal poderão receber por meio de uma poupança digital. Em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, nesta quarta-feira, 08, o vice-presidente de Rede de Varejo da Caixa explicou como a ferramenta vai funcionar.

Depois de fazer o cadastramento e o pagamento for autorizado, quem está nessa situação deve baixar um aplicativo que é bem de fácil de mexer, garante Paulo Henrique Ângelo. É importante deixar claro que o aplicativo “Caixa Tem” (Android) é para o recebimento do dinheiro.

O cadastro, um passo anterior, deve ser feito pelos seguintes grupos: trabalhadores informais que não estão no Cadastro Único do governo federal ou não são beneficiários do Bolsa Família; contribuintes individuais ao INSS; e Microempreendedores Individuais.

São dois canais oficiais para esse cadastramento: aplicativo “Caixa Auxílio Emergencial” (Android e iOS), ou site.

O vice-presidente de Rede de Varejo da Caixa alerta: o banco não usa meios como o whatsapp para fazer contato com interessados em receber o dinheiro. Mais de 21 milhões de brasileiros já conseguiram fazer o cadastro no site, que teve 112 milhões de acesso até a meia-noite de ontem.

Essa base está com a Dataprev, que fará a análise de quem tem ou não o direito, e depois o dinheiro será liberado seguindo o cronograma já divulgado pelo governo federal.