Preparativos para live de Marília Mendonça movimentam redes

Marília Mendonça costuma juntar multidões em seus shows. Em tempos de quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus, todos os artistas estão encontrando formas de se comunicar com seu público e manter uma espécie de "agenda de shows". E com ela não é diferente.

Nesta quarta-feira, dia 8, às 20h, a cantora fará uma transmissão, ao vivo, pelo YouTube. A apresentação promete emocionar os espectadores, que estão sensíveis por causa do isolamento social. Para escolher o repertório, Marília pediu ajuda aos fãs.

No Twitter, a hashtag #MariliaTocaEssa alcançou os primeiros lugares no trending topics no Brasil. "Sexto lugar nos trends. Acho que 'alguéns' acordou mais ansiosos do que eu, né?", brincou a cantora na rede social. Em poucos minutos, o tweet teve milhares de curtidas e se tornou o mais comentado da rede social.

"Ansioso é pouco. Já me imagino bêbado e chorando! Pelo menos, vai ser em casa", escreveu uma fã. "É hoje, Marilia. Socorro, não estou preparada!", disse outra.