7 produtos para mimar seus pets durante essa quarentena

Seus filhinhos de quatro patas – ops, seus cães e gatos – também precisam de cuidados adicionais nesse período de isolamento social. Embora eles aparentemente estejam a salvo da covid-19, a mudança na rotina da casa também mexe (e muito) com os ânimos deles. É bom dar uma atenção especial. Selecionamos 7 produtos que você precisa ter em casa para tornar esses dias de quarentena mais leves para seus pets (e, consequentemente, para você). Confira:

1. Luva remove pelos nano magnética para gatos e cães



Quem tem um pet em casa sabe: o pelo dos bichinhos se espalha por toda parte (ainda mais se eles estão saindo menos durante o período da quarentena). Essa luva é magnética, agradável ao toque para os pets e remove, de verdade, todos os pelos que estão para cair. Compre a partir de R$ 8,22.

2. Sanitário higiênico para cachorros

Com nossos pets dentro de casa a maior parte do tempo o risco de bagunça aumenta. Que tal aproveitar e ensinar seu mascote a ir ao banheiro (se é que você já não ensinou). O Sanitário é prático, fácil de limpar e pode ficar em qualquer lugar. Compre a partir de R$ 100,00.

3. Comedouro interativo para cachorros e gatos

A hora de comer também pode ser um momento de aprendizado para os bichinhos. Com o comedouro interativo eles vão se alimentar e ainda se divertir girando o mecanismo para a comida aparecer. Compre a partir de R$ 92,88.

4. Capa de cama e sofa para cachorro e gato

Você está sentado no sofá da sala vendo televisão ou na cama do quarto lendo um livro quando seu pet, cães ou gatos, pula em cima de você querendo atenção. Confessa: não há no mundo quem seja dono de um bichinho que não tenha passado por isso. Que tal dar mais conforto a eles? Com a capa para cama e sofa eles vão ter um lugar especial para ficar. Compre a partir de R$ 102,76.

5. Ducha pet de chuveiro para banho



Essa ducha você pode instalar rapidamente no seu chuveiro e depois do uso guardar. A hora do banho dos nossos filhinhos de quatro patas vai ficar mais fácil e divertida. A ducha também tem reservatório para shampoo e mangueira. Compre a partir de R$ 77,90.

6. Kit elétrico para unhas de cachorros e gatos

Já que, provavelmente, aquele serviço de cuidados dos nossos bichinhos nas pets shops estão fechados que tal ter seu próprio kit para cortar, aparar e lixar as unhas deles? Além de necessário, pode ser uma oportunidade de você aprender uma nova habilidade e se aproximar ainda mais dos seus filhinhos de quatro patas. Compre a partir de R$ 49,99.

7. Capacho Ecológico "Cuidado com o Cachorro e Gato"

Você pode até dizer que essa indicação não faz o menor sentido. Afinal, quem está recebendo visitas durante essa quarentena de covid-19? Nós sabemos, mas achamos tão fofo esse capacho que não resistimos. É para você ter mesmo para receber as visitas depois que o coronavírus passar. Compre a partir de R$ 59,00.

