Pedro Rocha, repórter da Globo e filho de Fernando Rocha, é diagnosticado com covid-19

Pedro Rocha, repórter da Globo em Minas Gerais, foi diagnosticado com o novo coronavírus, afirmou o pai, o também jornalista Fernando Rocha (ex-Bem Estar).

"Hoje, logo cedo, eu tive a informação de que meu filho, Pedro Rocha, também testou positivo para o coronavírus. O Pedro mora em Belo Horizonte, trabalha na Globo Minas, e mora com meu pai e com minha mãe em um apartamento que, felizmente, tem espaço para todo mundo. Minha mãe vai fazer o teste de novo. Todos passam bem, têm sintomas leves", disse Fernando ao site Na Telinha.

Pedro, 28 anos, é repórter de Esportes, mas está emprestado ao noticiário dedicado à cobertura da covid-19.

Segundo o site, já são 13 os jornalistas globais com a doença, principalmente no Rio de Janeiro. A emissora não revela os nomes, mas, em comunicado confirma 1 caso em Brasília, 1 em Minas Gerais, 3 em São Paulo e 8 no Rio de Janeiro",