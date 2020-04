Os kits que farão seu filho pintar de verdade em vez de 'pintar o sete'

Uma em cada cinco pessoas em todo o mundo está em quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus, segundo a Organização Mundial da Saúde. Isso significa que, em várias casas, famílias inteiras estão reunidas – pais, mães, avós, filhos de todas as idades, das crianças pequenas aos adolescentes. Para você que não tem mais ideia do que fazer com crianças de 5 a 12 anos (e talvez até mais) ,sugerimos desenvolver novos talentos além de jogar videogame e assistir youtubers. Que tal presenteá-las com kits de pintura e deixar a criatividade fluir. Vai ter bagunça? Não, vai ter aprendizado. Veja nossas indicações de produtos que farão seu filho pintar de verdade, em vez de 'pintar o sete'.

1. Kit Pintura e Papel Canson Aquarela

Seus filhos vão se sentir artistas de verdade com esse kit. São 12 cores, pincéis e papel Canson especialmente feito para pintura que, segundo o fabricante, nunca amarela e dura uma vida inteira. Compre a partir de R$ 165,00.

2. Kit Aquarela Box 12 Cores Winsor & Newton

Esse kit vem num estojo que acompanha um pincel para aquarela e 12 cores pastilhas. O divertido nele é que as crianças podem fazer a mistura de tintas sem muita bagunça e as cores ficam incríveis. Compre a partir de R$ 165,00.

3. Kit Papel Canson Marfim 50 folhas

Se suas crianças já tem todas as tintas e cores em casa, no mínimo, você vai precisar desse kit de papéis da Canson. Trata-se de um papel que não solta a tinta mesmo antes dela secar (e evite a bagunça) e não deixa vincos ao ser dobrado. Incrível. Compre a partir de R$ 35,25.

4. Lápis de Cor Aquarelável com 60 Cores Faber-Castell

Se suas crianças são do tipo que preferem colorir então esse kit é a sua opção. São 60 cores diferentes e a tinta dos lápis é aquarelável (com um pincel molhado o desenho vira uma pintura de aquarela. Compre a partir de R$ 79,61.

5. Kit Pintura Infantil Com Mini Cavalete

As crianças menores (até 7 ou 8 anos) vão amar esse kit. Ele vem com um mini cavalete e duas telas para pintura (além das tintas e dos pincéis). Elas vão se sentir pintores famosos e dá até para os pais e mães interagirem inventando brincadeiras para pintar. Compre a partir de R$ 79,90.

Leia mais:

5 e-books infantis para fazer download e ler já para as crianças