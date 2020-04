Mercadão de São Paulo continua aberto e adota medidas contra contaminação

O Mercado Municipal de São Paulo continua funcionando em meio à pandemia de coronavírus. Localizado na região central, o Mercadão também oferece serviço de delivery para quem prefere não sair de casa.

Açougues, peixarias e empórios do Mercadão seguem abertos de terça a sábado, das 8h às 16h, porém bares e restaurantes estão fechados. O serviço de atacado também continua funcionando, das 20h às 3h.



De acordo com José Carlos Freitas, presidente da Renome, foram adotadas várias medidas para evitar a contaminação pelo coronavírus (Covid-19), como a disponibilização de produtos para a higienização das mãos em todas as entradas e a intensificação da limpeza do local, com especial ênfase nos banheiros, corrimãos, maçanetas e elevadores.

Confira os estabelecimentos que permitem compra online ou por telefone: