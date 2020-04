CEUs de Heliópolis e Paraisópolis podem virar hospitais de campanha

Os Centros Educacionais Unificados das duas maiores favelas de São Paulo podem ser transformados em hospitais de campanha para tratar pacientes com coronavírus.

LEIA MAIS:

Mercadão de São Paulo continua aberto e adota medidas contra contaminação

Maior superlua do ano acontece hoje à noite; veja como acompanhar

A Rádio Bandeirantes apurou que já estão em andamento conversas entre a prefeitura e o governo de São Paulo para levar a ideia adiante em Paraisópolis e Heliópolis.

No caso do CEU Paraisópolis, na região do Morumbi, já existe até um projeto que prevê a criação de cerca de 300 leitos.