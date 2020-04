Prefeitura de SP interdita 46 estabelecimentos durante isolamento

A Prefeitura de São Paulo interditou 46 estabelecimentos não essenciais por desrespeitarem a determinação de fechamento durante o isolamento social. As informações são da repórter Maju Arruda Leite, da Rádio Bandeirantes.

A região que mais desacatou o decreto foi a Sé, com 16 comércios interditados e um bar multado no valor de R$ 9.235,00. Em seguida, a Lapa, com 10 interdições; Vila Prudente, cinco e Guaianases, com quatro. Aricanduva, Ermelino Matarazzo, Ipiranga, Mooca, Parelheiros, Penha, Perus e Santana também tiveram casos de comércios interditados.

A maioria é bares ou restaurantes onde pessoas estavam consumindo dentro do local, o que é proibido durante a quarentena imposta pelo governo do estado. A desinterdição só ocorrerá quando o funcionamento do comércio for liberado.

Veja também:

Com 91 mil casos, Alemanha tem taxa de mortalidade abaixo da média mundial

Bancos processam 2 milhões de pedidos de renegociação de dívidas