Hospital de campanha do Pacaembu começa a atender nesta segunda-feira

O hospital de campanha montado no estádio do Pacaembu, na capital paulista, começa a atender pacientes a partir desta segunda-feira (6).

São 200 vagas para pacientes do novo coronavírus de baixa e média complexidade.

A unidade recebe apenas pessoas transferidas de outros hospitais de São Paulo.

Para evitar contaminação, a presença de familiares está proibida no hospital e toda a área do Complexo do Pacaembu está fechada para quem não trabalha no local.