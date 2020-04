OMS explica: como colocar, usar, tirar e descartar a máscara?

A Organização Mundial de Saúde (OMS) já alertou diversas vezes que as máscaras devem ser usadas por profissionais de saúde e indivíduos com sintomas respiratórios, como febre e tosse. Quem está dentro do grupo que deve utilizar o item, precisa conhecer algumas orientações sobre como colocar, usar, tirar e descartar a máscara.

Antes de tocar na máscara, limpe as mãos com um sabonete à base de álcool ou água e sabão.

Pegue a máscara e verifique se há rasgos ou buracos.

Oriente qual lado é o lado superior (onde está a tira de metal). Verifique se o lado correto da máscara está voltado para fora (o lado colorido).

Coloque a máscara no seu rosto.

Aperte a tira de metal ou a borda rígida da máscara para que ela se adapte ao formato do seu nariz. Puxe a parte inferior da máscara para cobrir sua boca e seu queixo.

Após o uso, retire a máscara; remova as presilhas elásticas por trás das orelhas, mantendo a máscara afastada do rosto e das roupas, para evitar tocar nas superfícies potencialmente contaminadas da máscara.

Descarte a máscara em uma lixeira fechada imediatamente após o uso.

Execute a higiene das mãos depois de tocar ou descartar a máscara – esfregue as mãos à base de álcool ou, se estiver visivelmente sujo, lave as mãos com água e sabão.

