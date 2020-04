Jay Benedict, ator de Batman e Aliens, morre em decorrência da covid-19

O ator norte-americano Jay Benedict morreu neste sábado (4), vítima da covid-19. Ele tinha 68 anos e teve papéis em produções como "Aliens" e "Batman – O Cavaleiro das Trevas".

"É com muita dor que anunciamos a morte do nosso cliente Jay Benedict, que perdeu a batalha contra a covid-19 nesta tarde. Nossos pensamentos estão com sua família", disse a assessoria TCG Artist Management, que cuidava da carreira de Benedict.

Nascido na Califórnia, ele completaria 69 anos no próximo dia 11. Casado com a atriz Phoebe Scholfield, ele deixa um filho.