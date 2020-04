Covid-19: Estas celebridades já estão sofrendo com saudade dos jogos de futebol

Tem flamenguista aí? A saudade de ver o Mengão em campo bateu? A nação rubro-negra está com síndrome de abstinência devido à pausa do time durante a pandemia do novo coronavírus. E até famosos compartilham da mesma tristeza de milhões de torcedores. O assunto foi destaque no Band Esporte Clube deste domingo, 05.



Artistas como Bruno Cardoso, vocalista da banda Sorriso Maroto, e o sambista Dudu Nobre gravaram um vídeo em que comentam o anúncio do clube sobre as férias coletivas dadas aos jogadores e comissão técnica, fato ocorrido no dia 25 de março. Apesar da saudade, os dois entendem que a principal forma de prevenção da Covid-19 é ficar em casa.

“Ter o Flamengo jogando, ganhando faz você ir ao trabalho, encontrar com os amigos mais disposto e alegre. É uma coisa meio de terapia, de religião”, disse Bruno. Dar o famoso “jeitinho brasileiro” foi uma alternativa do Dudu Nobre para não ficar sem ver os ídolos do Flamengo em campo.

“Estou vendo reprises do jogo do Flamengo, mostrando para as crianças daqui as vitórias do nosso Mengão. Realmente, está um período bem complexo, mas eu acho que a gente tem que ter muita força e vontade, muita fé de que esse período vai passar. Com certeza, o nosso Mengão vai voltar mais forte ainda”, desejou o sambista.

O técnico Jorge Jesus, em casa, também assistiu a partidas reprisadas do Flamengo, conforme chegou a postar nas redes sociais dele. Os jogadores, conforme mostrado na reportagem do Band Esporte Clube, conscientizam os torcedores a não saírem. “Fique em casa, pessoal! A coisa é séria. Vamos fazer a nossa parte”, alertou o lateral Rafinha.