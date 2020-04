Atletas sorteiam camisas de futebol para ajudar o SUS

O futebol feminino brasileiro pode até estar parado, mas erra quem pensa que as jogadoras não estão se movimentado. Sabe o que é melhor? A movimentação é para fazer o bem, pois as meninas se juntaram para fazerem uma vaquinha em prol do Sistema Único de Saúde (SUS). A arrecadação é para ajudar na recuperação de infectados pelo novo coronavírus, segundo foi mostrado no Band Esporte Clube deste domingo, 05.

Os nomes femininos do futebol, do futsal e do fut 7 criaram a campanha “Joga Junto FF”, iniciativa da jogadora Mariana Dantas, lateral do Flamengo, que sugeriu a vaquinha. “E se a gente fizesse uma vaquinha do futebol feminino para o SUS, sorteando várias camisas das jogadoras? Eu colaboro com uma do Mengão”, publicou no Twitter.

“Eu via muito as pessoas que têm uma renda bem maior que a minha postando que fizeram doações. Daí eu pensei sobre como eu posso contribuir”, explicou Mariana à equipe de reportagem do Band Esporte Clube. Qualquer pessoa pode contribuir online, doando a partir de R$ 0,50 à campanha.

Para quem estiver interessado, basta procurar @jogajuntoff nas redes sociais, onde terá um link que levará as pessoas até a plataforma de doação. Lembram-se da camisa do Mengão que a Mariana prometeu? A dela e de outras tantas jogadoras que se solidarizaram já estão sendo sorteadas, como a da Bia Zaneratto (Palmeiras e Seleção Brasileira) e da Victória Albuquerque, atacante do Corinthians.

“São mais de 80 camisas para serem sorteadas. A gente tem certeza de que a nossa ‘brincadeira’ vai ter um efeito muito bom. A gente vai conseguir, de alguma forma, ajudar o nosso país”, disse Victória. Até às 15h deste domingo, as doações ultrapassavam os R$ 14,4 mil.