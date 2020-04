Sabe diferenciar sintomas da covid-19 de outras doenças respiratórias?

Tossi, espirrei, tenho coriza e garganta arranhando. Estou infectado pelo novo coronavírus? Em tempos de pandemia, todo e qualquer sintoma de doença respiratória é automaticamente associado àqueles provocados pela covid-19.

Mas, como diferenciá-los? Esse é o tema do terceiro episódio do “Já lavou as mãos hoje?”, podcast da Rádio Bandeirantes com entrevistas e informações seguras sobre o período.

No link acima, Caio Rocha e Ricardo Capriotti conversam com o presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, Flavio Sano, sobre essas diferenças. “As doenças alérgicas, rinites e asmas, por exemplo, são doenças crônicas. É preciso sempre se lembrar do histórico. Agora, se ela vir acompanhada de febre, atenção”, diz o médico.

Disponível nos principais streamings de áudio (Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, RadioPublic e Spotify), o “Já lavou as mãos hoje?” tem episódios novos todas às segundas, quartas e sextas-feiras.