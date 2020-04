Com série #6feetcovers, artistas remixam capas de discos em favor do distanciamento para conter vírus

Os clássicos da música pop/ rock elencados no projeto #6feetcovers poderiam ser uma playlist de discos para elevar a alma nesses tempos incertos. E, no fundo, é disso que se trata. O detalhe é que os designers Beto Fernández, brasileiro, e Paco Conde, espanhol, da Activista, encontraram um gancho criativo para nos fazer voltar a atenção ao estupendo legado de que hoje dispomos com facilidade nas plataformas de streaming.

Eles pegaram capas de álbuns em que os integrantes das bandas aparecem bem juntos, e os separaram, em referência à distância de cerca de dois metros sugerida pela OMS (Organiza- ção Mundial de Saúde) para conter a disseminação da covid-19. Daí os “6 pés” que nomeiam a campanha. Além das versões que ilustram esta página, a sele- ção dos caras contempla também o disco de estreia do Blondie, “Warning”, do Green Day, “Anthology”, do Ramones, e “Combat Rock”, do The Clash, entre várias outras imaginativas reformulações.

“O distanciamento social é a nova normalidade, e assim será por um tempo”, argumentam os idealizadores. “Logo poderemos curtir um rock juntos, mas por ora, vale manter o 1,8 metro de distância. Essa atitude pode salvar vidas.” Acompanhe a galeria completa em instagram.com/activistala.