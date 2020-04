Santos proíbe acesso ao calçadão da praia após desobedecerem restrições

Santos, no litoral de São Paulo, proibiu totalmente o acesso da população ao calçadão das praias. Segundo o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, a determinação foi criada depois que que os moradores passaram a desobedecer restrições.

No último dia 20 de março, a cidade já havia proibido a faixa de areia, para evitar aglomerações.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Barbosa afirmou que o tráfego de bicicletas na ciclovia local também deve acontecer apenas por motivação profissional. Atividades de lazer estão proibidas, com áreas monitoradas pela polícia e bombeiros.

“Santos é a cidade do Brasil com maior percentual de idosos, então as medidas de prevenção aqui precisam ser ainda mais rigorosas para que a gente possa preservar a população”, explicou o prefeito.

O balanço de casos de coronavírus na cidade mostra 100 casos de contaminação e quatro mortes, todos de pessoas dentro da faixa-etária de risco, acima de 60 anos.