Niterói é interditada a partir deste sábado: táxis e ônibus de outros municípios é restrita

O município de Niterói, no Rio de Janeiro, decide interditar a cidade a partir deste sábado (04). A circulação está restrita em 28 pontos e a entrada de táxis de municípios vizinhos é proibida.

A Prefeitura inicia o plano para reduzir a circulação com cidades vizinhas e nesta primeira etapa do planejamento, entre 4 e 18 de abril, será proibida a circulação de táxis de municípios limítrofes e determinada a redução para 30% de ônibus intermunicipais no Terminal Municipal João Goulart.

Os caminhões e transportes de carga não sofrerão restrições para fazer entregas. O acesso às praias da cidade já estava bloqueado desde 18 de março.