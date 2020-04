Liga Nacional de Basquete vai dar ajuda financeira a árbitros

A Liga Nacional de Basquete anunciou nesta semana ajuda financeira aos árbitros que trabalham no Novo Basquete Brasil.

O auxílio deverá ser pago nas próximas semanas e levará em conta a média de jogos e os valores que eles ganham por partida apitada na competição.

O NBB foi paralisado em 15 de março e será retomada a partir dos playoffs em datas ainda a serem definidas.

Em entrevista à BandNews FM, o CEO da Liga Nacional de Basquete, Sérgio Domenici, afirma que a pandemia do coronavírus pode ensinar muitas coisas ao mundo do esporte e, uma delas, é a discussão sobre a profissionalização dos árbitros no esporte.